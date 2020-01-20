Erdoğan: "Güney, Kuzey Kıbrısla oturup bunu da anlaşalım demedi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Libya ile yaptıkları mutabakat çerçevesinde sondaj çalışmalarını yapabileceklerini, fakat bütün bunlara rağmen tüm Kıbrıs’ın etrafından çıkacak olan ürünlerin hepsinin kuzey ve güneyin olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Hepsi eşit oranda buralarda bu hakkı paylaşma imkânına sahiptir. Ama bugüne kadar Güney Kıbrıs buna uymamıştır” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın hiçbir zaman da Kuzey Kıbrıs ile “Bunu beraber oturup konuşup anlaşalım” Demediğinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

“Şu anda tabi bizim sahilimiz ile Libya sahili birbirini gördüğü için burada böyle bir imkan bize doğuyor ve Yunanistan’ı çıldırtan da zaten bu... Bir de Doğu Akdeniz’de tabi en uzun kıyı şeridine biz sahibiz. Bu da bize ayrı bir imkân sağlıyor.

Girit adasının etrafında kıta sahanlığından bahsediyorlar. Adaların etrafında kıta sahanlığı gibi bir olay söz konusu değil. Bu sadece karasuları ile alakalı. Maalesef bizimkilerden bazıları da buna uyuyorlar.

Biz bu işi Kaddafi döneminde bitirmiştik. Tabii Kaddafi’nin ömrü buna yetmedi. Şimdi Baykal’ı buraya getiren de tabi aslında Kıbrıs Barış Harekatı.

Kaddafi ile bu konuyu görüşmüş, konuşmuştuk ve Türkiye-Libya arasında daha geniş kapsamlı deniz araştırmaları üzerinde bir anlaşmayı imzalıyorduk ama ömrü vefa etmedi.

Eğer o dönemde bu imzaları atabilseydik, şimdi bu kavgaları belki de yapmayacaktık. Öyle veya böyle şu anda Sarrac ile geç de olsa bu adımı atmış olduk