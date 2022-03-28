Erdoğan ile Putin, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakeresinin İstanbul'da yapılması konusunda anlaştı

Erdoğan ile Putin, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakeresinin İstanbul'da yapılması konusunda anlaştı
banner83
banner80

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

banner69
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BM: Ukrayna'da en az 1119 sivil öldü, 3 milyon...
BM: Ukrayna'da en az 1119 sivil öldü, 3 milyon...
  1. Dünya
﻿