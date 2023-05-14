Erdoğan'ın en çok oy aldığı 5 il

Erdoğan'ın en çok oy aldığı 5 il
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Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları açıklanmaya başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Yine 14 Mayıs Genel Seçimleri için 26 parti kozlarını paylaştı. 13 parti ittifak çatısı altında seçime girerken, 13 parti seçime tek katıldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş il ise merak konusu oldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı ilk beş şehir...

Bayburt: %78,86

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Gümüşhane: %74,51

Rize: %72,99

Yozgat: %72,67

Çankırı: %72,10

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