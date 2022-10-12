Erdoğan Kazakistan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 08.40'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Astana'ya gitti.