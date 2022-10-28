Erdoğan: Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ikinci filminde, 1200'ü aşkın tesis açılışında kullanılan dünyanın en büyük makas koleksiyonuna yer verildi.

Görüntülerde, "Son 20 yılda çok makas eskittik. Yapılan her yolda, açılan her fabrikada, kurulan her hastanede. Şimdi dünyanın en büyük makas koleksiyonunu büyütmeye devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz eserler ve hayata geçirdiğimiz hizmetlerle." ifadeleri yer aldı.

"Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti, Türkiye Yüzyılı'nda daha da derinleşecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da videoya ilişkin paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti, ülkemizin yeni kazanımlara kavuşacağı Türkiye Yüzyılı'nda daha da derinleşecek, daha büyük kalkınma hamleleriyle milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.