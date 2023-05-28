Erdoğan oyunu kullandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması için İstanbul'da sandık başına gitti. Eşi Emine Erdoğan ile Üsküdar'da oy kullanan Erdoğan gazetecilere kısa bir açıklama da yaptı.

"OYLAMA KISA SÜREDE BİTECEKTİR"

Erdoğan, "İlk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Tabii şimdi burada partiler yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oy vereceği için. İnanıyorum çok kısa sürede oylama bitecektir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir oylama ilk defa yüzde 90'a varan bir katılımla Türkiye demokratik mücadelesini verdi ve bugün de aynı şekilde gerçekleştirecektir." dedi.