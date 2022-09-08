Erdoğan: “Putin tahılın zengin ülkelere gittiği konusunda haklı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in “Ukrayna’dan yapılan tahıl sevkiyatının sadece zengin ülkelere gittiği” yönündeki açıklamalarını “haklı” bulduğunu söyledi.

Erdoğan, “Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında, gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil” diyerek, gelecek hafta Putin’le Özbekistan’ın başkenti Semerkant’ta konuyu görüşeceğini belirtti.

Erdoğan, "Temennimiz odur ki, bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım" ifadelerini kullandı.

Balkan ülkelerine yaptığı tur çerçevesinde bugün Hırvatistan’da temaslarda bulunan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceğini söylediğini anımsatması, Türkiye'nin BRICS üyeliğinin konuşulduğunu ve Putin'in, Erdoğan'ı Suriye rejimiyle bir araya getirme çabaları olduğunu dile getirerek değerlendirmelerini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Onun tabii değerlendirmesini burada yapmak doğru olmaz. Onu temenni ederim Semerkant'taki görüşmelerde yine basın mensuplarıyla bir arada olacağız fakat tahıl sevkiyatında zaten şu an itibarıyla biliyorsunuz, Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. Şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Bir defa bunun da beklentisi içerisindeyiz. Burada gecikme var. Bunu aşmak için Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları da etraflıca ele alacağız, görüşeceğiz. Temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım."