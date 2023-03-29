Erdoğan: "Seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs’ta seçilmesi halinde kabinede yeni isimlere görev vereceğini söyledi.

Erdoğan, "Bakanlarımız, bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri, inşallah 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdürecekler. Dolayısıyla inşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz” ifadelerini kullandı.

- "Veda değil yeni bir başlangıç yapıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı için 2014'te yola çıktığında, "bunun bir veda değil, bir Fatiha olduğunu, yeni bir başlangıç olduğunu" ifade ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Her seçimde yeni isimlerle yeni seslerle yeni nefeslerle değişen, güçlenen, büyüyen, tazelenen kadromuz için de hep aynı tespitte bulunduk, 'Veda değil yeni bir başlangıç yapıyoruz.' dedik. Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmanın heyecanıyla yeni bir seçimin arifesinde 27. Dönem Meclisi'ndeki son grup toplantımızı gerçekleştirdiğimiz bugün de aynısını söylüyoruz. Öncelikle Meclisimizin 27. Dönemi'nde AK Parti sıralarında partimize, ülkemize ve milletimize hizmet eden her bir arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, AK Parti'nin ve AK Parti TBMM Grubu'nun görevlendirmesiyle deprem bölgesinde, fedakarca ve samimiyetle milletin gönül yaralarını saran ve onların yanında yer alan her bir milletvekiline teşekkür etti.

"İnsanların gerçek kalibrelerinin, böyle dönemlerde belli olduğunu" vurgulayan Erdoğan, "Sizler, bu dönemde ve deprem gününden beri gösterdiğiniz çabalarla AK Parti'nin başını dik tuttunuz, eser ve hizmet siyasetinin sembolü oldunuz. Her biriniz şimdiden tarihe ve milletimizin hafızasına isminizi altın harflerle nakşettirdiniz. Rabb'ime şahsıma sizler gibi yol arkadaşları verdiği, bana sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için bugün bir kez daha hamdediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Önlerinde yeni bir seçimin olduğuna işaret eden Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulunun takvimine göre 9 Nisan'da aday listelerini teslim edeceklerini ifade etti.

Üç dönem kuralı ve diğer nedenlerle aday listelerinde yeni isimlerin de yer alacağını dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlarımızın bir kısmıyla ise önce aday sonra milletvekili olarak inşallah devam edeceğiz." dedi.

Bunun, bir bayrak yarışı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Günü geldiğinde bayrağı, onu aynı menzile doğru taşımaya devam edecek bir başkasına devretmek kaçınılmaz. Aday listesinde ismi olsun olmasın tüm arkadaşlarımızla farklı zeminlerde, farklı görevlerde omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Dava hak, yol doğru, niyet halis, karar sabit olunca, nerede çalıştığınızın önemi kalmaz. Eğilmeden, bükülmeden, yolunu kaybetmeden bu çatı altında hizmetini sürdüren herkese ihtiyacımız var. Nitekim geçmişte, parti kademelerinde, Meclis'te görev alıp daha sonra farklı alanlarda çalıştıktan sonra yeniden bu sıralara geri dönen çok sayıda arkadaşımız var. Bu seçimde de benzer durumlar, benzer değişimler olacaktır.

İşte bakanlarımız, bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri, inşallah 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdürecekler. Dolayısıyla inşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. Cumhurbaşkanı ve TBMM'nin 28. Dönem grubu olarak, sandıkta güven tazelemiş olarak, kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin peşindeyiz. Bu seçimleri, daha büyük mücadelelerin, daha büyük zaferlerin başlangıç noktası haline getireceğiz. Yeni Türkiye'nin, büyük ve güçlü Türkiye'nin, yarınların mutlu-müreffeh Türkiye'sinin destanını yine birlikte yazacağız."

- Elektrikte yüzde 15 indirim

“Şimdiden iki ayrı müjdeyi milletle paylaşmak istediğini” aktaran Erdoğan, "Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indireme gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

-Asgari ücrete temmuzda ara zam

Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.

Erdoğan, TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin, "Enerji konusunda müjdeleriniz oldu, emeklilere de bir zam yapılacak. Asgari ücrete ara zam söz konusu olacak mı?" sorusuna, "Bütün bu zamların hepsini zaten açıkladık, hayırlı olsun." karşılığını verdi.

"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, "Temmuzda var." dedi.