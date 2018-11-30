Erdoğan-Trump görüşmesi bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesi kapsamında gittiği Arjantin'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde Suriye, Kaşıkçı cinayeti, Gülen'in iadesi gibi önemli konular masaya yatırılacak.

Karadeniz’de Rusya–Ukrayna arasındaki gerilim, ikili ilişkiler de iki liderin görüşmesinde masada olması beklenen konular arasında.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Sözcü Sarah Sanders, Trump'ın Türkiye ve Güney Kore liderleriyle görüşmelerinin resmi değil gayriresmi olacağını söyledi.

Erdoğan'ın Arjantin temaslarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İngiltereBaşbakanı May ve Alman Şansölyesi Merkel ile de görüşmesi planlanıyor.

Erdoğan, Arjantin ziyaretinin son gününde ise Rusya Devlet Başkanı Putin ve Japon Başbakanı Abe ile bir araya gelecek.