Erdoğan: "Türkiye'nin gösterdiği adil ve güçlü duruşa Kıbrıs Türkleri de sahip çıkmıştır"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı görevine seçilen Ersin Tatar'ı tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Bu seçim bölgemizde Kıbrıs Adası'nı doğrudan ilgilendiren gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türkleri'nin sandıkta ortaya koydukları tercihi Türkiye ile birlikte ortak bir gelecek kurma kararlılığının nişanesi olarak görüyoruz. Rum kesiminin Avrupa Birliği'ni de istismar ederek sergilediği adanın diğer hak sahibini yok sayan, bencil ve şımarık politikaları bir kez daha Kıbrıs Türkü'nün iradesine çarparak yerle yeksan olmuştur. Doğu Akdeniz'in tamamını kapsayan siyasi ve ekonomik etki alanı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği adil ve güçlü duruşa Kıbrıs Türkleri de sahip çıkmıştır. Bu vesileyle demokrasiye, haklarına ve özgürlüklerine olan bağlılıklarını sandıkta ortaya koyan tüm Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Tatar'a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücü ve imkanlarıyla Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almayı sürdürecektir."