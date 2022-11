Erdoğan ve Putin, Afrika’ya ücretsiz tahıl gönderilmesi konusunda anlaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le Karadeniz tahıl ihracatı anlaşması kapsamında yoksul Afrika ülkelerine tahılın ücretsiz olarak gönderilmesi konusunda aynı görüşü paylaştıklarını söyledi.

MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'nda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji ve gıda krizinin en ağır etkilerini "Afrika ve Asya'daki kırılgan devletlerin" hissettiğini söyledi.

Erdoğan, "Krizin ekonomik yönü konuşulurken ne yazık ki milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Sahra Afrikası'ndaki kardeşlerimizin zaten çok kötü olan durumları artık katlanılamaz bir hal almıştır. Somali başta olmak üzere Afrika'da bir lokma ekmeğe, bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun, her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor, vicdanlarımızı kanatıyor" dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin'le yaptığı konuşmada Cibuti, Somali ve Sudan'a tahıl ürünlerinin ücretsiz gönderilmesini ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Sayın Putin dün evvelsi günkü görüşmemde bana şunu söyledi: 'Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Cibuti, Somali, Sudan buralara gönderelim.' Hemfikir olduk ve bunu da dedik G20'de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu. Yapmamız gereken de bu. İnşallah bu ayın 13-14'ünde Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın bu sözleri, Rusya'nın çarşamba günü Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin katılımıyla varılan tahıl anlaşmasına geri dönmesini izledi.

Rusya'nın anlaşmadan ayrıldığını açıkladığı cumartesi gününden sonraki dört gün boyunca tahıl ihracatı, Rusya'nın katılımı olmadan da devam etmişti.

Putin, bu haftanın başında, tahıl anlaşmasından çekilseler bile, "dünyanın en yoksul ülkelerine" gönderilmesi planlanan tahılın tamamını Rusya'nın kendi stoklarından ücretsiz olarak karşılayacağını söylemişti.