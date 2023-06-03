Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği yeni kabineyi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyelerini açıkladığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle;
Tüm vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. Seçim sonuçlarının türm Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Milletmiz iradesiyle istiklaline de sahip çıkmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Demokraimiz her zamankinden daha kuveetlidir. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yıllı aşan devlet geleneği ile hareket ettiğini kanıtlamıştır.
Bugüne kadar nasıl ki bu milletin emanetine halel getirmediysek bundan sonra da bu emanete sahip çıkacağız.
İŞTE YENİ KABİNEDE YER ALAN İSİMLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaaz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hazine ve Maliye Baanı Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Katır
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluGüncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023, 22:18