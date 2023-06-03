Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği yeni kabineyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyelerini açıkladığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Tüm vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. Seçim sonuçlarının türm Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Milletmiz iradesiyle istiklaline de sahip çıkmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Demokraimiz her zamankinden daha kuveetlidir. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yıllı aşan devlet geleneği ile hareket ettiğini kanıtlamıştır.

Bugüne kadar nasıl ki bu milletin emanetine halel getirmediysek bundan sonra da bu emanete sahip çıkacağız.

İŞTE YENİ KABİNEDE YER ALAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Hazine ve Maliye Baanı Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Katır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023, 22:18