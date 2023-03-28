Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisinin Balgat'taki Genel Merkezi binasına gelişinde Fatih Erbakan tarafından karşılandı.

Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve parti yetkililerinin eşlik ettiği Erdoğan, parti genel merkezine girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan ve Erbakan'ın basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Erbakan, görüşmenin ardından Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti.

Fatih Erbakan'dan açıklama

Erbakan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'na katılması dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'ni tebrik ettiğini aktaran Erbakan, "Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı beyan etmiştik. Bu karar doğrultusunda 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerine bütün seçim bölgelerinde kendi logomuzla, kendi adaylarımızla gireceğiz ancak Cumhur İttifakı çatısı altında Yeniden Refah Partimiz yer alacak." dedi.

Birinci vazifelerinin, milletin selameti ve ülkenin geleceğini düşünmek olduğunu belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu hassasiyete sahip bir parti olarak, geldiğimiz noktada, altılı bir kaosa ülkemizi, milletimizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Cumhur İttifakı'na katılmakla milli ve kararlı bir eylemin içine girmiş olduk." ifadesini kullandı.