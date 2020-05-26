Fatih Sondaj Gemisi 29 Mayıs’ta yola çıkıyor

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek” dedi.

Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin hareket edeceği tarihi sosyal medya üzerinden açıkladı.

Geminin Karadeniz’e geçişi için son hazırlıkların tamamlandığını belirten Dönmez, “Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek” dedi.

Dönmez son hazırlıklara ilişkin videoyu da paylaştı.