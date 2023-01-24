Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı.

Anma törenine Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP'li bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kılıçdaroğlu, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü.

Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.

Anma töreninde alandakilerle Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde şarkılar seslendirildi.