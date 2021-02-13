Hayatını kaybetti
- Türkiye
- 13 Şubat 2021 Cumartesi 15:24
- Kıbrıs Genç Tv
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
Tel: 0392 227 61 81
Lefkoşa
EDA ENVER ECZANESİ
Tel: 03922234810
Lefkoşa
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
Tel: 03922279155
Lefkoşa
BUSE KARŞILI ECZANESİ
Tel: 03922241545
Lefkoşa
DERYA ECZANESİ
Tel: 03922276198
Lefkoşa
TUNA ECZANESİ
Tel: 03922277874
Girne
DÜNYA ECZANESİ
Tel: 0392 815 00 09
Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Tel: 03928152585
Girne
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
Tel: 03928160123
Girne
BAŞAK ECZANESİ
Tel: 03928153620
Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
Tel: 05338575494
Gazimağusa
ERGİN ECZANESİ
Tel: 03923654735
Gazimağusa
GÜLOĞLU ECZANESİ
Tel: 0392 365 38 68
Gazimağusa
MEVA ECZANESİ
Tel: 03923663773
Gazimağusa
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Tel: 03923654280
Güzelyurt
GÜLSEN ECZANESİ
Tel: 03927141190
Güzelyurt
GİLANLI ECZANESİ
Tel: 03927144790
İskele
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Tel: 05391099577
Lefke
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Tel: 7278 565