Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Enflasyon hedeflediğimiz yönde gidiyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2019 enflasyon hedefimizi yüzde 15,9 olarak açıklamıştık. Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz" dedi.

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'nin Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Matej Zakonjsek katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Berat Albayrak, bu toplantının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, bugünlerde ticaret savaşlarıyla ilgili herkesin endişesi olduğunu ve ekonomik iş birliği, serbest ticaret gibi konuların her taraf için sinerji oluşturabileceğini dile getirdi.

Albayrak, Türkiye’nin son 15 senesinde AB ile ilişkilerin, ticaret hacminin anlamlı şekilde arttığını ve iş birliğinin, bölgedeki herhangi bir ülkeden çok daha fazla entegrasyon oluşturduğu önemli bir sonuç oluşturduğunu aktararak, "Bu nedenle, 3'üncüsü düzenlenen bu yıllık toplantılar yine Türkiye-AB ekonomik ilişkisinin geleceği açısından bize önemli bir yol haritası gösteriyor. İşte bu yüzden bugün bir araya geldik. Türkiye ile AB'nin ekonomik ilişkileri diyaloğu iş dünyası ve devlet sektörü arasındaki bu önemli görüşmeleri ve tartışmaları yaptıktan sonra, iş birliğinin her boyutunda ve seviyesinde önemli bir katkı oluşturacağını umuyorum." diye konuştu.

"Birbirimize doğru bilgileri aktarmamız gerekiyor"

Bakan Albayrak, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen'in konuşması esnasında kendisine daha sık ve direk görüşmek için cep telefonu numarasını vermesine ilişkin, "Teşekkür ederim. Ben de size cep numaramı vermek isterim böylece beni direkt olarak arayabilirsiniz. Bence telefonda daha sık görüşmeliyiz çünkü birbirimize doğru bilgileri aktarmamız gerekiyor. Türkiye-AB ilişkisi çok önemli, ancak birbirimizi çok doğru bir şekilde beslememiz daha önemli. Çünkü verdiğiniz bilgilerin bir kısmının biraz açıklığa kavuşturmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin hukukun üstünlüğünden bir gün bile taviz vermeden son 2-3 yıldır demokrasisini çok daha güçlü bir şekilde yeniden canlandırdığını aktaran Albayrak, "Aynı zamansa sadece bölgesine değil AB'ye de özellikle mülteci krizinde destek oluyor. Maalesef AB mültecilere yardım, vize serbestisi ve Gümrük Birliği gibi konulardaki sözünü henüz tutmadı." diye konuştu.