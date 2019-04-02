İmamoğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Türkiye'de 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’da 48.79 oy oranıyla seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, itirazların devam ettiği kentteki çalışmalarına ara verdi.

Ankara'ya giden Ekrem İmamoğlu, önce ailesiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve üç çocuğuyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Ekrem İmamoğlu, ailesi ve beraberindeki parti heyeti, Misakı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İmamoğlu, şunları yazdı:



"Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bugün manevi huzurunuzda 1919 yılında başlattığınız Kuvayımilliye ruhunun 100'üncü yılının içerisinde aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak, milli unsurlarından asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."



İmamoğlu, imzasının altına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazdı.