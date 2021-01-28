İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nden Kıbrıs sorunu açıklaması

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilerin, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin geleceği, Brexit süreciyle Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere'nin Kıbrıs meselesinin çözümünde oynayacağı rol ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yönelttiği soruları çevrim içi düzenlenen toplantıda yanıtladı.

Büyükelçi Chilcott, Brexit süreciyle AB'den ayrılan ülkesinin, ilerleyen dönemde Kıbrıs meselesine ilişkin tutumunun ne yönde olacağı sorusuna verdiği yanıtta, adadaki bölünmenin Doğu Akdeniz'deki gerilimin nedenlerinden biri olduğuna dair güçlü görüşlerinin devam ettiğini ve Türkiye ile Birlik arasında var olan bazı sorunların sebebi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs meselesinin çözümüne inandıklarını dile getiren Chilcott, bunun, adadaki iki toplumu da mutlu edecek bir anlama geldiği ve Doğu Akdeniz'deki jeostratejik tabloyu daha iyi bir hale getireceği görüşünü paylaştı.

Chilcott, şöyle devam etti:

"Kıbrıs meselesinde garantör ülkelerden biri ve Kıbrıs ile pek çok tarihi geçmişe sahip bir ülke olarak, BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) meseleyi çözüme kavuşturmak için yürüttüğü çabaları destekleme sorumluluğunu hissediyoruz. İki tarafa neye karar vermesi gerektiğini söylemek bize düşmez. Kendileri anlaşmak zorundalar. Ancak nerede olursa olsun, iki tarafın ortak zemin bulmasına yardımcı olmak ve meselenin karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşması için BM'yi destekleme konusunda elimizden geleni yapacağız."

Kıbrıs meselesinin çözümünün her iki toplumda da refah ve ekonomik büyüme beklentilerini büyük ölçüde artıracağı değerlendirmesinde bulunan Chilcott, bunun büyük ölçüde arzu edilen bir sonuç olduğunu ifade etti. Chilcott, ülkesinin, garantör ülke ve adadaki her iki toplumun da dostu olarak rolünü oynayacağını ve BM'nin çabalarını destekleyeceğini kaydetti.

Chilcott, meselenin çözümü noktasında halihazırda BM'nin öncülük ettiği bazı girişimlerin olduğunu hatırlatarak, gelecek haftalarda BM Genel Sekreteri tarafından bir toplantının düzenleneceğine yönelik beklentilerini dile getirdi.

Büyükelçi Chilcott, "Adadaki iki topluluk ve üç garantörün gücüyle, toplumlar arasında çözüme giden süreci yeniden başlatacak bir sürecin mümkün kılınacağı ortak zemini belirleyebileceğimizi ümit ediyoruz." dedi.