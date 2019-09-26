banner22

İstanbul'da eğitime ara verildi

İstanbul'da eğitime ara verildi
banner30

Türkiye'de İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandığı hatırlatıldı. 

Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı Cumartesi günü
Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı Cumartesi günü
  1. Spor

banner24

banner25

﻿