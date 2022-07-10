İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle yüzlerce evi su bastı

İstanbul'da Esenyurt'taki Haramidere'nin yoğun yağış nedeniyle taşması nedeniyle bu bölgede çok sayıda evi su bastı.

Yeşilkent ve Pınar mahallelerinde bodrum katlarında yaşayan birçok aile gece saatlerinde uykudayken tehlike atlattı.

İstanbul Vali Ali Yerlikaya su baskınlarının gece 1 sıralarında başladığını söyledi. Yerlikaya, emniyet ve yerel yetkililerin birlikte çalışarak burada yaşayanları uyardığını aktardı. Bu bölgedeki 128 evin, 12 işyeri ve 3 fabrikanın su taşkınlarından etkilendiği açıklandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye gelerek yapılan çalışmaları takip etti.

- 797 su baskını ihbarından 266’sı Esenyurt’tan

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 12.00 itibarıyla su baskınlarına dair gelen 797 ihbardan 266'sının Esenyurt'tan yapıldığını belirterek, "Şu saate kadar yaptığımız tespitlerde, 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrika maalesef su baskınından olumsuz etkilendi." dedi.

Vali Yerlikaya, kentte gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, dün Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Valilik olarak günün ilk saatlerinden itibaren sağanak olacağına dair ikazda bulunduklarını söyledi.

Gece 01.00 sularında şehirde şiddetli yağışla birlikte pek çok yerden su baskınları ihbarları geldiğini aktaran Yerlikaya, her birinin 112 tarafından derlendiğini ve her 2 saatte bir bu rakamların kendilerine iletildiğini ifade etti.

Vali Yerlikaya, su baskını ihbarlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Saat 12.00 itibarıyla su baskınları noktasında gelen ihbarların sayısı 797. Bu ihbarların 266'sı içinde bulunduğumuz Esenyurt'tan yapılan ihbarlar. Pınar Mahallemiz ve Yeşilkent Mahallemizin kesiştiği Haramidere'nin geçtiği yerde, gece şiddetli yağışta su baskınları yaşandı. Büyük bir hassasiyetle ve hızlıca hareket ederek AFAD İl Müdürlüğümüz, ilçe kaymakamlığımız, büyükşehir, ilçe belediyesi, emniyetimiz ve mahalle muhtarlarımız tarafından hep birlikte burada oturan vatandaşlarımızı uyardık. Şu saate kadar yaptığımız tespitlerde, 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrika maalesef su baskınından olumsuz etkilendi."

Yerlikaya, sabah, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer'in ilçeye gelerek mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini, çalışmaları koordine ederek, talimat verdiklerini dile getirdi.

Yerlikaya, AFAD'ın koordinatörlüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ilçe kaymakamlığı, jandarma ve polis arama kurtarma ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Belediyesi ve defterdarlıkların hep birlikte çalıştığını kaydetti.