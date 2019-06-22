İstanbul seçmeni yarın sandık başına gidecek

İstanbul yarın Belediye Başkanını seçecek…

İstanbul halkı seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını belirleyecek.

İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun AK Parti’nin itirazı üzerine 6 Mayıs’ta verdiği “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptaline” ilişkin kararı üzerine, İstanbullular yeniden oy kullanacak.

İstanbul halkı seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.

Seçimde, Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak…

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak.

İstanbul’un 39 ilçesinde, 62’si cezaevi, 156’sı seyyar olmak üzere 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

Kentte oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 17.00’ye kadar devam edecek.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.