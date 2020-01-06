İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti

İstanbul Üniversitesi, yemekhanelerinde yapılan düzenlemeyi iptal ederek, öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı aldı.

Üniversite'nin sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nin uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden biri olduğu hatırlatıldı.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duyulduğu vurgulanan açıklamada, ''2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.'' ifadesine yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün, öğrencilerin taleplerini dinleyerek, dilekçelerini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, yemekhane ile ilgili alınan kararın iptal edildiği ve öğrencilerin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesine karar verdiği vurgulandı.

Rektörlüğün, öğrencilerin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirdiğine işaret edilen açıklamada, ''Diğer hizmet alanlarından kısarak, yemek hizmetinin aynı şekilde devamı sağlanmıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir. Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.'' ifadesi kullanıldı.