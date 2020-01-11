İstanbul’da 4,7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 16.37’de Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremin İstanbul ve çevre illerde hissedildiğini söyledi.

Yerlikaya açıklamasında, “Marmara Denizi’nde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, AFAD’dan yapılan açıklamada, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.