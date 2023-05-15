İşte ittifakların oy oranları ve vekil sayıları

Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.27 oldu. Buna göre;

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.37,

Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35.13,

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 10.52,

Partilerin ve ittifakların meclis koltukları için verdiği yarışta ise;

AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.

MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10.05, sandalye sayısı ise 50 oldu.

Sonuçlarda en büyük sürprizi ise ilk kez seçimlere giren Yeniden Refah Partisi yaptı. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti, yüzde 2.84 ile 5 vekil çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı toplam 321 vekil sayısına ulaşıyor.

CHP ise yüzde 25,40 oy oranıyla 169 sandalye kazandı.

İYİ Parti yüzde 9.79 ile 44 vekil çıkardı. Böylece Millet İttifakı yüzde 35.13 ile TBMM'de 213 vekil ile temsil edilecek.

YSP yüzde 8,79 oyla 62 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekiline ulaşmış olacak. Diğer İttifaklar ise Meclis'e vekil sokamadı.