"İstediklerimizi aldık. Operasyona 5 gün ara vereceğiz, YPG çıkacak"

Türkiye’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapıyor.

Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık.” ifadelerini kullandı.

YPG’nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağlandığını belirten Çavuşoğlu, “PKK/YPG’nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır”ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Fırat’ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.” dedi.

Türkiye’nin bugüne kadar DEAŞ’a karşı çok kararlı bir mücadele verdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Suriye’de 3 bin, Irak ile beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ’lı teröristi Türkiye etkisiz hale getirmişti.”

YPG/PKK’nın çekilmesine ilişkin detaylara değinen Çavuşoğlu, “Burada sadece YPG’lilerin çekilmesi değil, YPG’lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var.” ifadelerini kullandı.