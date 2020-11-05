İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

İzmir'de ağır hasarlı ve acil yıkılması planlanan binalardan Canbazoğlu Apartmanı'nda yıkıma başlandı.

Depremde yıkılan Rızabey Apartmanı yakınındaki ağır hasarlı Canbazoğlu Apartmanı çevresinde yıkım öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın bulunduğu Haydar Aliyev Caddesi trafiğe kapatıldı. İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yerde çok sayıda kişi, yıkım anını izlemek için toplandı.

Faaliyet alanından uzakta tutulan vatandaşlar, yıkımı cep telefonuyla kaydetti.

Yıkımda Türk bayrağı hassasiyeti

Öte yandan yıkıma başlamadan önce iş makinesi operatörü, binanın dördüncü katındaki pencerede asılı Türk bayrağını kontrollü şekilde aldı.

İş makinasının ucundaki makastan bayrağı alarak üç kez öpen polis memuru, yıkım alanından uzaklaştı. Bu ana tanıklık edenler, uzun süre alkışladı.

Kentte ağır hasarlı olan ve acil yıkım kararı verilen 231 binadan 12'sinin yıkımı tamamlandı.