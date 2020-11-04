İzmir’deki arama kurtarma çalışmaları bu gece sona erecek

TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de arama kurtarma çalışmalarının sadece Rıza Bey Apartmanı’nda devam ettiğini belirterek, buradaki çalışmaların da bu gece tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Kurum, Rıza Bey enkazındaki çalışmaları incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem esnasında İzmir’de 17 binada hasar meydana geldiğini hatırlattı.

Arama kurtarma ekiplerinin bu yerlerdeki çalışmaları yoğun şekilde yaptığını kaydeden Kurum, şu bilgileri verdi:

Kurum, buna ilişkin proje alanlarını hasar tespit durumlarına göre tespit ettiklerini belirterek, “Yerinde yapacağımız projeler zemin artı 5 katı geçmeyecek. Yöresel mimariye uygun bir şekilde projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka’da bu alanların çalışmalarını hasar tespiti çerçevesinde yürütüyoruz” dedi.

Bayraklı’da 46 bin 300 metrekarelik alanda 21 metrekarelik 1000 konteyner kurulacağını da anlatan Kurum, şöyle konuştu:

‘İzmirlileri yalnız bırakmayacağız’

Hasar tespiti yaptıkları tüm binaların hasar durumlarını İzmir’in haritasına işleyeceklerini ve bundan sonraki süreci bu verilerle yöneteceklerini dile getiren Kurum, arama kurtarma faaliyetlerini özverili şekilde sürdüren, 107 vatandaşı kurtaran arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Bakan Kurum, “Son dakikaya kadar bu çalışmayı sürdüreceğiz. Biz buradaki yol haritamızı, burada yapılacak işleri netleştirmeden vatandaşımızı, İzmirlileri yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

Eşya ve kira yardımı alacak depremzedelerle ilgili tespitlerin yapıldığını aktaran Kurum, bu yardımların dün itibarıyla hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Tüm vatandaşların hasar tespit durumlarını “hasartespit.csb.gov.tr” adresinden öğrenebileceğini, Bayraklı’nın her mahallesinde kriz merkezinin olduğunu, her türlü bilginin buradan da alınabileceğini dile getiren Kurum, “Biz başından beri birlik beraberlik içerisinde süreci yönetmeye gayret ediyoruz. Sonuna kadar da bu gayret içerisinde olacağız. Aslolan depremde zarar görmüş vatandaşlarımızın en hızlı şekilde yaralarını sarmaktır” ifadelerini kullandı.