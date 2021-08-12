Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre Kastamonu'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Bartın'da kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, önlem amacıyla 5 ilde yaklaşık 30 bin aboneye elektrik verilemediğini duyurdu.

Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu.

AFAD'dan son duruma ilişkin bir açıklama yapıldı.



Açıklamada Kastamonu'da can kaybının 9'a yükseldiği bildirildi.

İlçede arama kurtarma çalışmaları sürerken, oturdukları binaların çatılarında mahsur kalanlar, helikopter ve iş makinelerinin kepçeleri ile kurtarıldı.

Bartın'da kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bartın Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Dün bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı vatandaşları güvenli bölgelerden ayrılmamalı konusunda uyardı.

Ayrıca açıklamada tahliye çalışmalarınında sürdüğü belirtildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.

Bartın'da dün gece metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü belirten Kurum, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" dedi.

ELEKTRİK DAĞITIM HATLARINDA ARIZA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle elektrik dağıtım hatlarında arıza olduğu açıklandı.

Bugün sabah 08.00 itibariyle kesintiden etkilenen toplam trafo sayısı 895, abone sayısı da 29 bin 674 olarak belirtildi.