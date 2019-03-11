Kazanın 1'inci yılında Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'den duygusal ilan

İran'da geçen yıl Mart ayında meydana gelen 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının bugün birinci yılı doldu. Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'in gazetelere verdiği ilan duygulandırdı.

İlanda Gezer, "Mina'm... Minik Kalpli Meleğim...Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım...Murty'n" yazdı.



İRAN’da geçen yıl mart ayında meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının birinci yılı bugün doluyor. Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hâlâ bulunamazken kazanın nihai raporu da açıklanmadı. Bugün, Mina Başaran 'ın

11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet’in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding’e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelişte düşmüştü.

Kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi ölmüştü. Kaza sonrası Beril Gebeş’in cenazesi bulunamamıştı. İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından eldeki ilk verilerle açıklanan ön rapora göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerini farklı gördü. Bu sırada oto pilottan çıkıldı ve ‘stall’ denilen durum yaşandı. Havada tutunamayan uçak hızla irtifa kaybederek düştü.