Kıbrıs Genç Tv'nin de katıldığı Türk İnternet Medyası Çalıştayı Ankara’da başladı

Türkiye’nin 81 il ile 7 ülkeden 900 internet gazetecisinin kurduğu ve Kıbrıs Genç TV’nin kurucu üyeler arasında yer aldığı Türk İnternet Medya Birliği ve Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu işbirliği ile gerçekleşen Türk İnternet Medyası Çalıştayı Ankara’da başladı.

Türk İnternet Medya Birliği ve Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türk İnternet Medyası Çalıştayı ortak organizasyonunda düzenlenen Türk İnternet Medyası Çalıştayı CP Ankara Hotel de başladı.

Türk internet medya çalıştayında Türkiye’nin 81 ili ve yurtdışından gelen medya mensuplarının katıldığı toplantıda Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un konuşması ilgi uyandırdı.

CP Ankara Hotel'de 27 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen yemekli toplantıya RTÜK Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir de katılarak konuşma yaptı.

Toplantıda İMEF Başkanı Dr Süleyman Basa, Kurucu Başkan ve Birlik Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü Nizamettin Bilici ve yurt dışından gelen medya mensupları konuşma yaparak görüşlerini açıkladılar.

Ankara’da gerçekleşen çalıştayda Kıbrıs Genç TVy’i Genel Müdürümzü Yavuz Apaydın temsil ediyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 15:06