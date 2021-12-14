"Kıbrıs'ta çözüm ancak KKTC'nin varlığının tanınmasıyla mümkün"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçesi üzerindekonuşma yaptı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumak için sahada ve masada gerekeni yapmaya devam ettiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu yıl Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza 3'üncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı ve her seferinde de ilgili ülkelerle temasımızın ve sahadaki askerlerimizin yani silahlı kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyeti sayesinde bunları da engelledik." dedi.

Kıbrıs'ta çözümün ancak KKTC'nin varlığının ve Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarının tanınmasıyla mümkün olacağını dile getiren Çavuşoğlu, denenmiş formülleri tekrar ederek nafile çabalara girmeye gerek olmadığını, yeni bir müzakerenin başlayabilmesi için önce Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerektiğini kaydetti.

Körfez ülkeleriyle ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, diplomasiye ve diyaloğa alan açarak üst düzey ziyaretlerle somut sonuçlar almaya başladıklarını, bu temasları devam ettireceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin AB ile ilişkilerini de değerlendiren Çavuşoğlu, ilişkileri tam üyelik perspektifi temelinde, olumlu gündemle ilerletmek için siyasi iradeye sahip olduklarını belirtti.

Afrika, Asya ve Latin Amerika'yla ilişkilerde de önemli adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Uygur Türklerinin hak ve özgürlüklerinin korunmasına da ayrıca önem atfettiklerini kaydetti.