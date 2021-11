AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, KKTC ile bundan sonraki ilişkilerin daha da derinleşeceğini belirterek, oradaki iş insanları ile kentteki iş insanlarını bir araya getirmek istediklerini kaydetti.

Ekonomi Ticaret Derneğinden (ETD) yapılan açıklamaya göre, KKTC ile ekonomik iş birliğini artırmak amacıyla "Kıbrıs Zirvesi Sakarya Toplantısı" düzenlendi.

Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Atabek, Kıbrıs'ın tarih ve medeniyet coğrafyası olduğunu dile getirdi.

KKTC'nin Türkiye'de daha fazla tanıtılması gerektiğini vurgulayan Atabek, "KKTC ile bundan sonraki ilişkilerimiz daha da derinleşecek. Gençliğin Kıbrıs meselesini anlaması gerekli. Oradaki iş insanları ile şehrimizdeki iş insanlarımızı bir araya getirmek istiyoruz. KKTC sadece bizimle ticaret yapabiliyor. Orada da büyük bir ticaret hacmi var. Sektörlerinizin en iyisisiniz. İyi ihracat kanalları açılacağı kanaatindeyim. Süreç için güzel planlama yaptık. Herkes kendi sektöründe insanlarla görüşebilecek." ifadelerini kullandı.

"YATIRIMCILARIMIZI OSB'YE YATIRIM YAPMAYA, İŞLETME KURMAYA DAVET EDİYORUM"



KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda ilerlemesi için çalıştıklarını anlatarak, iş adamlarıyla ticaretin geliştirilmesi için ortak çalışmalara başladıklarını ve KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda ilerlemesi için çabaladıklarını kaydetti.KKTC'nin turizmi ve tarımsal üretimiyle öne çıktığını, sanayisinin ilerleme kaydettiğini aktaran Köprülü, şöyle devam etti:"Pandemi öncesinde 1,5 milyona yakın turisti misafir ettik. Bu büyük bir rakam ifade etmeyebilir ama 400 bin nüfusu olan KKTC için önemli bir katkıdır. Turist sayısını artırmak düşüncesindeyiz. Pandemi sonrası istenilen seviyeye gelebiliriz turizmde. Görmeye değer birçok yerimiz var. 100 bin yüksek öğretim öğrencisi var. Öğrencilerin büyük bir bölümü anavatandan. Öğrenci sayısını artırmaya çalışıyoruz. Teknoparkları artırmak istiyoruz. Anavatandan içme suyu gelmesiyle her şey değişti. Anavatandan gelen suyla narenciye kalitesini ciddi ölçüde artıracağız. Sulu tarıma geçiliyor. Tarımsal ürün artışı yaşanacak, ekonomiye olumlu yansıyacak. KKTC'de OSB var. En büyüğü önümüzdeki dönemde Gazimağusa'da faaliyete geçilecek. Yatırımcılarımızı yeni OSB'ye yatırım yapmaya, işletme kurmaya davet ediyorum."ETD Sakarya Şube Başkanı Şamil Dedeoğlu ise düzenledikleri etkinliklerle ihracatı ve ticareti geliştirerek üyelerin ufkunu açtıklarını belirterek, "KKTC en önemli hedef ülkelerimizden biri. 'Gidemediğiniz yer sizin değildir.' ilkesiyle hedefimizi Kıbrıs olarak belirdik. Bu ay sonunda Kıbrıs'a gideceğiz. Orada iş adamlarıyla buluşacağız. Onlara dokunacağız." ifadelerini kullandı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, karşılıklı iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu, kültür ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirmek gerektiğini belirterek, iş insanlarına Kıbrıs'ı öncelikli hedefleri arasına koymaları çağrısında bulundu.Toplantıya, KKTC Ticaret Odası Ankara Temsilcisi Burcu Kayan ile ETD yöneticileri ve üyeleri katıldı.