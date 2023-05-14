Kılıçdaroğlu: Bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ankara Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu çiftine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti.

Kılıçdaroğlu çiftine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti.

Çıkışta vatandaşların yine yoğun ilgi gösterdiği Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Hepinize en içten sevgilerimi saygılarımı sunarım. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek. Bundan sonra da hep devam edecek” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma en işten sevgi ve saygılarımı duyarım. Hepimiz demokrasiyi, bir arada olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023, 14:21