Kılıçdaroğlu': "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları;

"Hakkınızın yenmesine müsade edemezdim etmedim. Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim. Her gün, her şeye zam gelirken, benim halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi. Bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için kimse sizi ezmesin diye bolluk içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye devam edeceğim.