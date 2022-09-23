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Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Çiçek ve Yıldırım yakalayarak Türkiye’ye getirildi
Türkiye
23 Eylül 2022 Cuma 10:28
Kıbrıs Genç Tv
MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
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