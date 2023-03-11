Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

Türkiye İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 22 Ocak'ta Besta Giresinumu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.