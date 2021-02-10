Koca: "Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamak"

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak." dedi.

Koca, "Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir." diye belirtti.

Bakan Koca, "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Koca, "Hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmak için sisteme tanımlanacağını bildirdi.

Koca, yerli aşıya ilişkin, "Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz 2 insan deneylerinin gönüllüleri aşılanmaya başlandı." dedi.

Bakan Koca, Türkiye'nin yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin ettiğini ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladığını belirtti.

Koca, "Bilim Kurulumuzun tavsiyesi, kısıtlamaların hafifletilmesinde acele edilmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadelede yeni bir tedbir ilavesinin şu an öneri olarak düşünülmediğini belirten Koca. var olan tedbirlerin devamının önerildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız." diye belirtti.

Koca, "3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi." dedi.