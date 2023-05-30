Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.



İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.



İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zaferini" Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti.



Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Olaf Scholz'un, seçim başarısını kutladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde özellikle NATO'daki ortak müttefikler olarak Almanya ve Türkiye arasındaki yakın bağları vurguladığı belirtildi.



Açıklamada, her iki tarafın da hükümetler arası işbirliğine yeni bir ivme kazandırma ve ortak konular üzerinde erken bir aşamada mutabakata varma konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.



Görüşmede, Almanya'nın diğer hususların yanı sıra Doğu Akdeniz, NATO ve Avrupa Birliği konularında Türkiye ile çalışma isteği yinelendi.



Açıklamada, bu amaçla Şansölye Scholz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet ettiği belirtildi.

Hollanda Başbakanı Rutte

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Hollanda Başbakanı Rutte, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şerif, görüşmede Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.