Marmaris'te uçaklardan atılan suya rengini veren kırmızı ürün, toprağın beslenmesini sağlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında uçaklardan atılan suya rengini veren kırmızı ürünün, içerisindeki gübre temelli hammadde ile yangın sonrasında toprağın beslenmesini sağladığı bildirildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da çıkan yangın, karadan yapılan müdahalenin yanı sıra helikopter ve uçakların gerçekleştirdiği çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangın sırasında uçaklardan alevlerin üzerine bırakılan suya kırmızı rengini veren Neuvatec PW82 adlı ürünün, orman yangınlarının geciktirilmesi, durdurulması, söndürülmesi ve soğutulması amacıyla hava araçları için özel olarak geliştirilen bir formülü bulunduğu ve gübre temelli olduğu için yangın sonrasında toprağın beslenmesini de sağladığı belirtildi.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Özay İpek, AA muhabirine, ürünün yüzde 100 Türkiye'den tedarik edilen hammaddelerle Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini söyledi.