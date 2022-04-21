Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başladı

Mavi Vatan Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin TCG Kemalreis fırkateyniyle Aksaz Üs Komutanlığı'ndan ayrılmasıyla başladı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Aksaz Üs Komutanlığı'na geldi.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte iskeleye geçerek tatbikatın sancak gemisi TCG Kemalreis'e çıktı.

Bakan Akar'ın gemiye binişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen gemici düdüğü çalındı, "Sayın Milli Savunma Bakanı gemide" anonsu yapıldı.

Tören mangasını selamlayan Akar daha sonra tatbikata ilişkin brifing aldı. Brifingin ardından TCG Kemalreis "avara" edilerek limandan ayrıldı. Bakan Akar'ın bulunduğu sancak gemisi için TCG Salihreis'ten topla selamlama atışları yapıldı.

Jenerik bir senaryo kapsamında gerçekleştirilen Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki tatbikata, 122 gemi ve 41 hava aracı katılıyor.