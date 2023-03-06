Meral Akşener'e “dönüş formülü” arayışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6'lı masaya dönüş formülü arayışında, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü, “İki başkana cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisinin iletildiğini” duyurdu.

Millet İttifakı bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Saat (Türkiye saatiyle) 14.00’te yapılacağı açıklanan toplantının saati 15.00’e alındı. Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor.

İYİ Parti'yi masaya döndürmek için formül arayışları da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasının ardından; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak isimlerinin açıklanabileceği iddia edildi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulunması iddiaları güçlendirdi. Görüşme sonrası iki başkan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, ''Bugün bu ziyaretimizi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bilgisi ile gerçekleştirdik. Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız.'' dedi.

Yavaş ise, ''Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusudur. Biz de bugün bunun için bir araya geldik.'' ifadelerini kullandı.

-Akşener kurmaylarıyla görüştü

İYİ Parti cephesinde de hareketlilik var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle bir araya geldi. Öte yandan İYİ Parti'den masaya dönüş konusunda olumlu mesajlar var.

-İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'dan açıklama

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, "Her iki belediye başkanımıza cumhurbaşkanının yetkili icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi iletilmiştir. Genel başkanımız, sayın Kılıçdaroğlu'na da bu öneriyi iletecektir." dedi.