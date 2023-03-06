Millet İttifakı 6 liderle yeniden toplandı, cumhurbaşkanı adayı açıklanacak

Cumhurbaşkanı adayı krizinin ardından Millet İttifakı 6 liderle yeniden toplandı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek.

Öte yandan Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet edilen çok sayıda partili de adayın açıklanmasını bekliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya dönüş formülü arayışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meral Akşener'e sürpriz bir ziyarette bulundu.

Akşener o görüşmede iki başkana, cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü önerdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener bugünkü toplantıya katılma kararı aldı