Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını bugün açıklıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını reddetmesiyle başlayan tartışmaların ardından Millet İttifakı bugün bir araya gelecek.

Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliği yapacak. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 13.00’da bir araya gelecek.

Cumartesi günü bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti olsa da olmasa da Millet İttifakı olarak seçime girilmesi konusunda uzlaşma sağlamıştı.