Muharrem İnce adaylıktan çekildi

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.
Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Gerçek ya da montaj fark etmez diyor, gerçek ya da montaj diyemezsin. Çünkü gerçek değil bunu biniliyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir cumhurbaşkanı adayının itibarı önemlidir. Bu ülkenin savcıları bu ülkenin medyası bu ülkenin emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir.
Saraydan para aldı çekilemez diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum Benim bu kumpaslardan sahte dekontlardan olmayan jiplerden korktuğum falan yok. En son geldiği nokta o çekilemez saraydan para aldı diyenler var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum.
Türkiye’ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın.
Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin suçunu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın Memleket Partisi’ne her evden bir oy istiyorum. Hepinize teşekkürler.Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023, 19:26