Muharrem İnce: Ben cumhurbaşkanı adayıyım, Akşener gelsin başbakan olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'adaylık' çağrısında bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Akşener'in açıklamalarını Tv100'de değerlendirdi.

Muharrem İnce, “Aklı ve bilimi kullanıyorum. Altılı Masa dağılacak dediğimde müneccim değilim ki ben ama nereden biliyorum; Altılı Masa ‘Türklük tartışılacak, anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açacağız, biz altı lider bir araya gelip imzalayacağız sonra Cumhurbaşkanı gereğini yapacak’ derse bunların Türkiye’yi değil, Cumhurbaşkanlık yönetmek gibi bir derdi var. Bunların seçim kazanmak, Türkiye’yi yönetmek gibi bir dertleri yok. Bir pastadan pay alma derdine düşmüşler. Burada Altılı Masa'yı yönetemeyen memleketi hiç yönetemez. Akıl, bilim ve memleket sevgisi yok” dedi.

"BEN BU SEÇİMİ KAZANACAĞIM MERAK ETMEYİN"

Memleket Partisi lideri İnce, “Ben bu seçimi kazanacağım merak etmeyin. Bu memleketi akılla yöneteceğiz, ahlakla yöneteceğiz, adalet ile yöneteceğiz. Atatürk’ün ışığında yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

"SAYIN AKŞENER BAŞBAKAN OLSUN, RAZIYIM"

Ece Üner’in “Siz Meral Akşener’i veya Meral Akşener sizi davet ederse ne olur?” sorusuna da yanıt veren İnce, “Sayın Meral Akşener, Başbakan olsun, razıyım. Başbakan olmak istiyordu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım” şeklinde yanıt verdi.