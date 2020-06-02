Normalleşme döneminin ilk uçak seferi yapıldı

Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mart ayı itibarıyla durdurulan hava yolu ulaşımında iç hat seferleri bugün itibarıyla başladı.
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla ilk iç hat uçak seferi, İstanbul-Ankara arasında gerçekleştirildi.
Sefer yüzde 65 doluluk oranıyla yapılırken, uçağa binerken yolcuların ateşleri ölçüldü. Yolculara uçakta maske, antiseptik mendil gibi ürünlerin yer aldığı "hijyen seti" dağıtıldı.
Sosyal mesafe kuralının uygulandığı seyahat sırasında hostesler koridorda dolaştılar, yolcuları çeşitli konularda bilgilendirdiler. Su ise tek kullanımlık üstü kapalı bardaklarda ikram edildi.
Uçakta maskelerin çıkarılmasına izin verilmezken, yolcular tuvalete hostesleri bilgilendirerek gitti. Uçak içinde ayakta beklenmesine ise müsaade edilmedi.
Yolcular, uçağın Esenboğa Havalimanı'na inmesinin ardından anonslarla yönlendirilerek bölüm bölüm indirildi. Uçaktaki koltukların arkalarında bulunan bölümlere ise dergi konulmaması dikkati çekti.
Uçuşlar ilk etapta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Trabzon'da "uçulabilir sertifikası" verilen 6 havalimanında yapılacak.