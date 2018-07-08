OHAL PAZARTESİ GÜNÜ KALKIYOR

Başbakan Yıldırım, OHAL'in pazartesi günü kaldırılacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, olağanüstü halin (OHAL) yeni kabinenin açıklanması ile birlikte pazartesi günü kaldırılacağını bildirdi.

Yıldırım yaptığı açıklamada, OHAL'in kaldırılması öncesi yarın son bir KHK çıkarılacağını ifade etti. Yıldırım, "Son kararnamade OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak" dedi.

OHAL'in uzun sürdüğüne yönelik eleştirilere yanıt veren Yıldırım, "Fransa 719 gün olağanüstü hal ile yönetildi. Neyin üzerine? Bir terör saldırısından sonra. Darbe, kalkışma falan değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Bedelli askerlik hükümetin önünde olacak"

Bedelli askerlik konusunun yeni hükümetin önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi olacağını belirten Yıldırım, "Sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak. Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka" dedi.

Yıldırım, askere alma sistemine ilişkin de "Getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm. Kalıcı olması lazım. O zaten başladı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda başladı ve 15 Temmuz'dan sonra da hızlandı. O bakımdan güvenlik zafiyeti, savunma zafiyeti söz konusu değil" şeklinde konuştu.