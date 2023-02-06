Oktay: "284 can kaybı, 2 bin 323 yaralımız var"

Türkiye umhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Yine Maraş'ta 200 yaralı ve 300 bina yıkıldı. An itibariyle 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralımız var. Toplamda 1710 bina yıkıldı" dedi.

Oktay, "Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız ve 581 yıkılan bina var. Kilis'te 8 kayıp 200 yaralı ve 50 yıkılan bina. Adana 10 kayıp 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Hatay'da 4 ölüm, 7 yaralı ve 200 bina yıkıldı. Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız ve 100 yıkılan bina var. Diyarbakır'da 14 kayıp, 226 yaralımız ve 20 yıkılan bina. Urfa 18 kaybımız 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var." açıklamasını yaptı.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 10:24