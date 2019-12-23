Oktay: "Türkiye Suriye'de barıştan yana tutumundan ve Libya mutabakatından geri adım atmayacak"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül törenine katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:

"Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur."